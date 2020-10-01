1杯平凡無奇的咖啡，加上拉花點綴總能讓飲用的客人感到驚艷無比。今日在微博網上，有網友分享驚為天人的動漫拉花，製作出圖型拉花，讓多數網友直呼真的是神乎其技，網友也紛紛表示：「你們捨得喝嗎？」。

微博網上今日有網友分享驚為天人的咖啡拉花神技。(微博Opiece海賊王)

今日在微博網上，有網友分享神乎其技的咖啡拉花神技，令喜愛喝咖啡的愛好者讚嘆不已。這些拉花後的咖啡，各個所製作出來的拉花圖，幾乎可以說是與動畫裡的本尊相同。

從照片中可看出，原PO分享了數個拉花圖型，主要是以日本知名動畫海賊王的人物來進行創作，分別有魯夫、索隆、香吉士等多個二次元動漫迷所熟悉的人物，而且也可以看出製作出的拉花圖，就像藝術品般的精緻，讓點來想喝的顧客，相當猶豫是否要將咖啡飲用下肚，讓人相當掙扎抉擇。

「咖啡拉花」是1種在義式濃縮咖啡的上層表面製作圖型，目的是為了不讓咖啡顯得單調乏味，主要方式以打出的奶泡來進行創作或裝飾。懂得品嚐咖啡或熱愛的人士都曉得，咖啡拉花是一項極困難技術，取決在咖啡師長年以來的經驗或對咖啡知識的多寡，

網友紛紛表示，拉花的圖實在太棒了，難以直接喝入口，「拍照前不捨得！嗚嗚嗚，拍照後喝！拍都拍了！」；許多海賊王的動漫迷看了迫不急待想喝，「給我來10杯羅賓，我要慢慢品嚐」、「給我來1杯魯夫」；也有網友提出要怎麼喝的方式，「先拍，然後從嘴巴開始喝」、「不捨得」。

(中時新聞網)