2020高雄電影節於1日展開「20．Us」雄影20周年特別企劃，特別邀請甫入圍金馬影后的桂綸鎂出席《女朋友。男朋友》特別放映，被問到有無特別恭喜哪位一起入圍的好朋友？她說：「很高興小莫（莫子儀）入圍了，他是一位認真而努力的演員，曾經一起出演過林靖傑導演的《最遙遠的距離》，一直相信他會在對的時間遇上適合他的角色。非常期待他的新電影《親愛的房客》，也預祝他有很好的成績。」

高雄電影節20年，見證許多影人跨界轉型，像桂綸鎂首次擔任監製的作品《小死亡》即申請「高雄拍」補助，影后回憶提案過程須作田調、作簡報，認真作業彷彿回到大學時期。另適逢金馬獎剛公布入圍名單，現場滿場影迷首先以熱烈掌聲恭喜桂綸鎂以《腿》再度叩關金馬，桂綸鎂感謝評審和《腿》的所有工作人員，也感謝評審鼓勵了她嘗試的勇氣。

呼應2020高雄電影節年度主題「時光幻遊」，桂綸鎂回顧剛進入電影圈時的初心，她感性分享第一次拍片，從《藍色大門》學習到片場工作倫理，她至今經過攝影機都會低頭，避免造成攝影師困擾，懂得尊重是她從影至今最好的禮物。

歡慶雄影20周年，接棒首場論壇，多名影人都將「回娘家」來到雄影，「高雄人」首部國際合製作品《龍先生》女主角姚以緹將出席10月4日映後座談；侯孝賢監製，獲選2009年雄影開幕片的《有一天》，導演侯季然與男女主角張書豪、謝欣穎將於10年後聚首，聯袂出席10月11日映後座談。

(中時 )