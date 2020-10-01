共機進入我西南空域。(取自國防部官網)

今(1日)是中秋節，國防部於晚間19時許表示，共機運8反潛機1架今進入我西南空域活動，而國軍方面則是以派遣空中巡邏兵力應對，並且透過廣播驅離，以及防空飛彈追監。

另外，根據國防部資料顯示，共機自17日起至今日止，陸續都有擾台行動，其中數度飛越台灣海峽中線。根據國防部近期公布大陸戰機擾台的資料顯示，9月29日派出運8反潛機2架、9月24日運8反潛機1架，9月23日運8反潛機2架。

然而，共機自9月16日起連續有超過40架次各型戰機擾台，甚至數度飛越台海中線挑釁，國防部長嚴德發秋節前特別前往空軍清泉崗基地，代表蔡英文總統慰勉空軍第2幻象與第3IDF戰機聯隊官兵。嚴德發表示，面對共機擾台挑釁，空軍比去年同期飛行時數與架次多出20%，官兵近期執行空防偵巡任務，捍衛臺海領空，捨我其誰的優異表現，予以高度肯定與嘉勉。

(中時新聞網)