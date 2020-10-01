同學們貼心送上手作小金馬獎座為老師陳雪甄集氣。（華影提供）

第57屆金馬獎日前揭曉入圍名單，《馗降：粽邪2》獲得包含最佳女配角、最佳造型設計、最佳視覺效果3項獎項提名。陳雪甄擔任《馗降：粽邪2》表演指導老師，亦在片中飾演精神耗弱又被邪靈附體的玉蘭阿姨，演技精湛駭人備受觀眾讚賞，果然不負眾望提名角逐最佳女配角殊榮。

金馬獎公布入圍名單的時候，陳雪甄表示自己正在東南科技大學授課，台下的學生及校內的其他老師怕她太緊張，不讓她觀看入圍直播，是他們在旁邊告訴她進行到哪個階段。第一時間聽到入圍的當下，自己甚至激動地流下眼淚，內心非常感謝評審團對她表演的肯定，並且特別要感謝《馗降：粽邪2》的主創團隊及全體工作人員，因為大家共同的信任與努力，才讓她得以入圍。

陳雪甄在《馗降：粽邪2》飾演玉蘭阿姨，挑戰自我崩潰的情緒極限，更以瘋魔表情與扭曲肢體逼真詮釋入魔樣貌，獲得一致喝采。為慶賀陳雪甄老師入圍金馬獎，任教的表演藝術系學生更主動發起「粽邪2馗降之我愛玉蘭阿姨模仿大賽」，參賽同學使出跟渾身解數，模仿角色情緒、神情、體態、造型等，「邪」度爆表，數次重現劇中經典。學生們更在模仿大賽結束後送上手工製作的金馬獎座，希望能一起幫雪甄老師集氣，勇奪金馬獎。

鄰近中秋劇組仍馬不停蹄勤跑宣傳，昨日剛結束於世新大學、康寧大學的校園宣傳活動，中秋連假則心繫中南部粉絲，監製鄒介中、演員李康生、陳雪甄、劉國劭、夏紫薇等人將於連續假期陸續現身台中、台南、高雄、屏東的戲院與觀眾見面，這也是台中囡仔陳雪甄首度回鄉出席映前映後宣傳，更是金馬影帝李康生唯一一次南下與粉絲見面互動。

無論是校園師生給予電影的熱情反饋，或是金馬獎項提名肯定，對於電影《馗降：粽邪2》都是莫大的鼓勵，劇組藉由身體力行全台跑透透的方式，以行動感謝全台粉絲長期以來的支持，希望能將這部闡述親情、愛與傳承的溫情國片，在中秋之際推廣給更多曾經迷惘的人們，選擇勇敢面對人生路上的磨難，守護生命的價值。

(中時 )