直擊》三峽重機碰撞小貨車 騎士卡車底命危緊急送醫 20:042020/10/01 中時新聞網 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北三峽驚傳49歲騎士碰撞受困車底，無生命跡象緊急送醫。(新北市消防局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北三峽驚傳49歲騎士碰撞受困車底，無生命跡象緊急送醫。(新北市消防局) 新北三峽驚傳49歲騎士碰撞受困車底，無生命跡象緊急送醫。(新北市消防局) 新北三峽驚傳49歲騎士碰撞受困車底，無生命跡象緊急送醫。(新北市消防局) 今天晚上7點11分在新北三峽區成福路16號發生一起車禍意外。據了解，1名49歲的男騎士與1輛貨車發生碰撞後，立即因衝力過大而受困於車底下，警消人員已在晚上7點22分順力救出送往三峽恩主公醫院搶救，男騎士無生命跡象，詳細原因仍由警方進一步釐清當中。 直擊》新北三峽驚傳49歲騎士與車碰撞受困車底，無生命跡象緊急送醫。(新北市消防局) (中時新聞網) #49歲 #車底 #無生命跡象 #發生 #男騎士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南休旅車衝落邊坡駕駛不治 身分竟是前兄弟象球員買嘉瑞 10:092020/10/01 社會 檔車大盜1個月偷5機車 警追到台中尋車完璧歸趙 17:552020/09/30 社會 高雄20歲孝女遭汽車撞死 單親媽淚崩：怎能吃安眠藥出來殺人 21:362020/09/30 社會 偷車賊衝撞偵防車稱以為是仇家 妨害公務無罪 15:392020/10/01 社會 國道3號槽罐車撞護欄爆炸 司機噴飛亡 04:102020/10/01 社會新聞 竹內結子輕生尪崩潰 爆她「死前關房獨處1小時」成最大謎團 16:262020/09/30 娛樂 岡山T字路口車禍 騎士被撞噴飛倒地 10:552020/10/01 社會 中秋連假首日 國三竹南段驚傳6車連環撞 12:342020/10/01 社會 車撞路樹卡住 安全氣囊爆開男安全脫困 10:092020/10/01 社會 中壢殯葬園區停車動線不良 交通亂成一團 18:442020/10/01 社會 社會熱門新聞 熊熊不雅片外流禍首抓到了？知名論壇爆淪台版N號房 - 社會 獨唱KTV太寂寞叫傳播妹 「狂搖」1分鐘影片萬人朝聖 - 社會 光榮碼頭男女浮屍 警一查是深情夫妻 - 社會 台南休旅車衝落邊坡駕駛不治 身分竟是前兄弟象球員買嘉瑞 - 社會 前兄弟象投手買嘉瑞開車翻落邊坡亡 檢相驗死因出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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