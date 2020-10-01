新北三峽驚傳49歲騎士碰撞受困車底，無生命跡象緊急送醫。(新北市消防局)

新北三峽驚傳49歲騎士碰撞受困車底，無生命跡象緊急送醫。(新北市消防局)

新北三峽驚傳49歲騎士碰撞受困車底，無生命跡象緊急送醫。(新北市消防局)

今天晚上7點11分在新北三峽區成福路16號發生一起車禍意外。據了解，1名49歲的男騎士與1輛貨車發生碰撞後，立即因衝力過大而受困於車底下，警消人員已在晚上7點22分順力救出送往三峽恩主公醫院搶救，男騎士無生命跡象，詳細原因仍由警方進一步釐清當中。

直擊》新北三峽驚傳49歲騎士與車碰撞受困車底，無生命跡象緊急送醫。(新北市消防局)

(中時新聞網)