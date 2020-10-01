阿根廷著名漫畫家季諾（Quino）9月30日逝世，享年88歲。他最廣為人知的作品《娃娃看天下》（Mafalda）於1964年至1973年間連載，在拉丁美洲及歐洲都廣受歡迎，也是國際上最知名的西班牙語漫畫。在台灣，知名女作家三毛率先將將該漫畫翻譯成中文版的《娃娃看天下》，並介紹給台灣讀者。

《娃娃看天下》透過主人翁瑪法達，用犀利的語言呈現季諾本人對社會時勢的批判和諷刺。1964年9月29日，瑪法達首次在雜誌上亮相。這個痛恨喝湯、熱愛披頭四（Beatles）歌曲的6歲小女孩，小小年紀就開始擔心人類未來，她愛好和平、厭惡戰爭、痛恨不平等和歧視，喜歡用簡單的語言表達意見，往往又一語中的，因此深受廣大讀者的喜愛。

出版後，瑪法達的故事被翻譯成中文等27種語言，與探戈舞蹈、足球運動一起成為阿根廷的重要文化標誌。季諾也憑藉相關創作，獲得被稱為「西班牙諾貝爾獎」的阿斯圖裏亞斯王子獎、法國藝術與文學勳章等國際大獎。

本名拉瓦多（Joaquin Salvador Lavado）的季諾，1932年出生在阿根廷中部城市門多薩（Mendoza）。他3歲就開始畫畫，18歲首次發表漫畫作品。他曾說：「我畫畫是因為我不善言辭」。他於2000年接受《聯合國教科文組織信使》採訪時也透露，「我的作品不是讓人笑到肚子痛的那種……我並非刻意幽默，我本來就是這樣的人」。

(中時 )