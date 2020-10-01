陸美貿易戰爆發至今，美國總統川普不斷控訴北京當局以不公平貿易、大量補貼等問題，威脅美國利益，導致不少陸企包括中興通訊、華為，以及近期的TikTok、WeChat封殺事件，一再顯示雙方衝突有增無減。對此，一名分析師悲觀認為，未來幾十年將陷入新冷戰，全球將分裂成親美、親陸兩大集團。

據CNBC報導，惠譽（Fitch）亞洲風險分析師Darren Tay認為，如今科技產業已經演變成陸美角力戰場，如果關係在不改善，將從該領域起頭陷入分歧。美國商務部今年5月對華為的半導體需求祭出封殺令，並在之後對陸企字節跳動發動攻勢，要求出售TikTok在美業務，最後由沃爾瑪、甲骨文與字節跳動達成協議，以成立一家新公司，藉此掌握TikTok在美業務的主控權。

在全球化愈發緊密的今天，發生這種衝突，許多國家都不願樂見，包括東南亞國家，由於大陸在亞洲的規模與影響力不容忽視，若美國持續打擊並要求這些國家分邊站，更以西方普遍的價值觀，包括民主政治、新聞自由，都與北京當局的治理方式不同，以及對雙方科技企業不信任所造成的隱私問題如何解決，都是雙方漸行漸遠的主因之一。

尤其在今年新冠肺炎疫情大爆發後，陸美的消費者似乎開始抵制對方的產品，從一份德意志銀行研究報告指出，今年5月調查美國人是否願意繼續購買大陸產品，有41%表示不會，同時有35%大陸消費者表示不會再買美國產品。

(中時新聞網)