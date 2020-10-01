截至目前為止，台股大半年以來經歷重挫下殺又反彈震盪的局面，Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的季增幅度，公布第三季「十大爆紅台股榜」和「五大爆紅ETF榜」。十大爆紅台股由「二線股」扮黑馬，攻佔台股榜單9席，鑑於疫後生活新常態掀起汰舊換新熱潮，電子產業復甦，由宏碁搶下冠軍，此外，搶搭防疫列車，預期秋冬流感大流行，生技類股備受關注。而五大爆紅ETF則由7月才加入ETF的國泰永續高股息（00878），打敗常勝軍元大台灣50（0050）拿到第一。

Yahoo奇摩股市App第三季十大爆紅台股榜，依序為: 1.宏碁、2.聯電、3.中天、4.奇鋐、.台泥、6.合一、7.光洋科、8.晟德、9.精材、10.緯創。「二線股」扮黑馬，共計拿下9席，龍頭股只有老牌配息績優生台泥上榜，排名第五。疫後生活成為新常態，筆電、伺服器等電子產品迎接汰舊換新潮，讓相關品牌廠及供應鏈的股價上揚。搶下冠軍的宏碁，因旗艦產品Chromebook、智慧佛珠等在全球熱賣，推升股價翻倍上揚。同樣受益的還有代工大廠緯創，因增資東南亞及印度子公司及投資新創事業等營運策略拉抬，排名第十。而電子產品少不了的散熱零件需求，帶動散熱模組大廠奇鋐的業績跟著水漲船高，排名第四。

然而，遠距商機也推動半導體產業鏈發展，排名第二的聯電、台積電轉投資的第七名光洋科、以及第九名精材都直接受惠。其中，因地緣政治觸動半導體競爭、晶圓代工成熟製程需求熱絡，聯電成為股民關注焦點。光洋科五年來首次配息，精材則以3D感測元件封裝服務見長，躋身台積電供應商，股價也跟著上漲，吸引市場投資熱潮而一起入榜。

此外，二線「生技類股」近來搭防疫列車呈現利多，生技掛牌瘋搶IPO，預期流感秋冬恐會大流行，也吸引股民轉而關注生技族群。生技股王合一7月股價已拉升創下歷史新高 476.5元，較4月漲幅近20倍，後續回檔又彈升到逾300元，連帶大股東中天也吸引投資人目光，分別排名第六和第三。而轉投資加入新冠疫苗研發行列的晟德，可望明年進行臨床試驗，備受投資大眾期待，排名第八。

至於第三季五大爆紅ETF榜，依序為:1.國泰永續高股息（00878）、2.元大台灣50（0050）、3.元大高股息（0056）、4.富邦VIX（00677U）、5.元大S&P原油正（00672L）。

拿到第一的國泰永續高股息（00878）7月才成為ETF新成員，兼具熱門ESG概念及高股息特性，剛掛牌就掀起一波永續投資浪潮，引發股民關注，其單日成交量也常高居原型ETF之冠，受益人數直逼元大台灣50（0050）。而今年ETF榜常勝軍元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、富邦VIX（00677U）等，本季則排名第二至第四。比起上一季，元大S&P原油正2（00672L）退至第五，可看出原油價格暴起暴落，投資人對原油話題關注度漸少的趨勢。

(中時新聞網)