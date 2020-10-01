高雄師範大學為落實高等教育深耕計畫，昨（9／30）與埔里豐年靈芝菇類生態農場、二姊有機檸檬農場及宜蘭結頭份社區等3大農業社區簽訂合作備忘錄（MOU），可望結合產官學的量能，帶動地方觀光產業及環境教育的發展。

計畫主持人之一的高師大科環所副教授黃琴扉指出，埔里豐年靈芝菇類農場具備獨立溫控栽培的技術。農場經理林儀婷說，農場栽種出無毒、無化肥、無農藥的食用菇與鹿角靈芝，更具備特色生技產品，近年來已轉型為觀光工廠，遊客絡繹不絕。

屏東縣里港鄉的二姊有機檸檬農場結合了生活、生態、生產的模式，以順應自然生態，不使用除草劑的理念來規畫檸檬園，栽種出有機檸檬，讓消費者吃的安心，經理林韋宏說「對的事情，做就對了」。

宜蘭縣員山鄉結頭份社區榮獲今年國家環境教育獎「優等」，理事長廖碧勤、總幹事陳聰文說，結頭份社區是台灣歌仔戲的原鄉，社區將環境議題編寫成劇本，結合歌仔戲的演出，讓前來觀賞的朋友能將環境保護、生態保育、環境永續的觀念深植於心。

高師大校長吳連賞致詞表示，藉由與農業場域簽署合作備忘錄，期待落實實務特色教學、生態保護及環境教育等多面向連結，同時結合產官學的量能，發揮教育領航者的典範角色，進而帶領地方觀光產業及環境教育蓬勃發展。

(中時 )