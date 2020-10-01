野柳地質公園9月27日至10月4日推出「野柳石光–夜訪女王」活動，只要憑統一發票即可免費入園，今（1日）適逢中秋節連假，晚間湧入逾2600名遊客。（圖/記者翻攝畫面）

野柳地質公園9月27日至10月4日推出「野柳石光–夜訪女王」活動，只要憑統一發票即可免費入園，今（1日）適逢中秋節連假，晚間湧入逾2600名遊客。（圖/記者翻攝畫面）

野柳地質公園9月27日至10月4日推出「野柳石光–夜訪女王」活動，只要憑統一發票即可免費入園，今（1日）適逢中秋節連假，晚間湧入逾2600名遊客。（圖/記者翻攝畫面）

野柳地質公園9月27日至10月4日推出「野柳石光–夜訪女王」活動，只要憑統一發票即可免費入園，今（1日）適逢中秋節連假，晚間湧入逾2600名遊客，但園方限額500人入園、採一進一出管控，有遊客甚至怒打110報案「園方不給進」，警方到場也相當無奈。園方呼籲，若要入園仍須依規定排隊，盼遊客可以體諒。

「野柳石光–夜訪女王」以往都是每年4月舉辦，今年受到新冠肺炎疫情影響，延至下半年辦理，於9月27日至10月4日華麗登場，晚間以光影特效展現野柳蕈石群及女王頭的奇幻美景，相當吸引人。

新空間公司總經理楊景謙表示，活動期間，園區採總量管制，入園人數限量500人、採一進一出，今年只要憑2020年9至10月統一發票2張即可免費兌換入場，晚間湧入逾2600名遊客，園方也加強派員疏導排隊秩序。

楊景謙說，活動前都已宣導採總量管制，有遊客久候不耐，打110報案說「園方不給進」。他呼籲，遊客若想飽覽晚間的奇幻美景，仍需依秩序排隊，預計明天、後天仍會有大批遊客排隊，呼籲民眾提早到場排隊，避免影響出遊興致。

(中時 )