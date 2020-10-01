歐盟1日就英國國會下議院通過《內部市場法案》，向英國政府啟動法律程序，指法案違反雙方的脫歐協議，要求英方一個月內作出回應。若歐盟認為沒有獲得滿意的答覆，其中一個選項將是向歐洲法院控告英國。

歐盟委員會主席馮德萊恩說，《內部市場法案》違反脫歐協議中有關北愛爾蘭及愛爾蘭的條款，委員會當天早上決定正式發函要求英國政府，一個月內提供更多資訊，直言這只是啟動脫歐協議違反程序的第一步。她又強調，歐盟委員會將繼續努力，達致全面與及時執行脫歐協議，「我們遵守這個承諾」。

英國政府迅速回應歐盟，指英方有清晰理由按照《內部市場法案》改變脫歐協議有關愛爾蘭邊界的規定，要制定法律安全網保護英國內部市場完整，確保政府官員可以履行對北愛爾蘭的責任，以及保護愛爾蘭及北愛爾蘭和平的利益。

《內部市場法案》周二在下議院表決通過，但仍要通過上議院才能正式成法。它授權英國政府權力，無視脫歐協議中有關與北愛爾蘭貿易的條款，被指違反國際法。

(中時 )