美國總統大選首場辯論，讓全球看得目瞪口呆，90分鐘的辯論變成大亂鬥，川普與拜登幾乎全程互罵，主持人華勒斯制止也沒用，被美國媒體定位為3輸（川普輸，拜登輸，主持人華勒斯表現也輸）。而之前經常在臉書發表「反韓」言論的律師林智群，看完這場辯論，竟然有感而發想念起韓國瑜，在臉書寫下：「看了美國總統辯論，突然覺得韓總沒那麼差⋯⋯#不插話就60分了」。

這場全球矚目的美國總統辯論，在台灣時間30日登場，全場美國總統川普與民主黨候選人拜登彼此插話、抹黑、惡言相向，甚至互罵小丑和蠢蛋，川普一共打斷他人73次發言，主持人華勒斯數度制止也沒用，真的是讓人看得瞠目結舌。

《紐約時報》指出，不論誰贏了這場辯論，「美國都輸了」；而美國有線電視新聞網也指出，川普與拜登兩人吵鬧下，完全喪失民主國家應有表現，讓經常批評美式民主的北京才是這場辯論最大的贏家；有評論更直接說：「沒看的人贏了」。

而這場辯論，竟讓過去多次在臉書發表「反韓」言論的律師林智群，在臉書寫下「看了美國總統辯論，突然覺得韓總沒那麼差⋯⋯#不插話就60分了」。

網友看林智群的發文也「目瞪口呆」，紛紛留言：「都罷免多久了，還在蹭韓國瑜」、「韓總竟然大於川普」、「美國這樣的國家總統選舉，結果竟然是這樣的兩個人在鬥嘴！也許我們太聰明不適合當總統」、「活力老人吵架大賽」。

(中時新聞網)