高雄市長陳其邁（前右四）、高雄市議會議長曾麗燕（前左四）、民進黨立委劉世芳（前右三）出席萬年季晚會點燈儀式。（林瑞益攝）

萬年季晚會1日舉行，吸引許多民眾到場參加，天上的月亮也不時露臉。（林瑞益攝）

高雄左營萬年季今年邁入第20年，1日晚間在蓮池潭盛大登場。高雄市長陳其邁、高雄市議會議長曾麗燕等人出席活動。首度在清水宮前舉辦「光耀蓮潭水路展演」，結合飛行船、燈光秀與水上舞蹈，將萬年祭打造成一場嘉年華會。

為了這一場開幕式，主辦單位民政局與演出團隊經過縝密的籌備，事先排練，整場演出與蓮池潭景致相互呼應，為民眾帶來一場視覺與聽覺的震撼饗宴。

每年萬年季超高人氣的火獅吉祥物，今（2020）年為庚子年，五行屬金，主題是「金獅祈福」，打造氣勢逼人的「金火獅」，高4.5公尺，重達240公斤的火獅吉祥物，將會進駐左營各廟宇，祈求台灣平安、風調雨順。

陳其邁與曾麗燕為火獅正式開光點睛，龍虎塔也同步點燈，為期4天的活動正式啟動。晚會由超人氣歌手陳零九、邱鋒澤輪番上陣，帶來精彩表演;閉幕重頭戲「火獅燒化」與「萬年火獅出巡」也將再掀高潮。

緊接著，2至3日晚間將於孔廟前廣場舉辦攻炮城競賽，民政局表示，錯過團隊報名的民眾不要緊張，現場還有個人報名，歡迎體驗難得的傳統習俗。每日主舞台還精心規畫「懷念金曲夜」、「台語歡樂夜」活動，邀請曾淑勤、白家綺、原住民警察樂團等藝人、團體演出，現場還有環潭風味美食街，請民眾一起到左營萬年季祈福、保平安。

為紓解人潮與做好維安工作，左營警方在活動期間每日均規畫警員與義警約70至90人，執行交通疏導、秩序維護及防竊工作。警方也呼籲，民眾儘量利用大眾運輸工具到場，避免塞車，同時，也要注意自身財物，及做好防疫措施。

(中時 )