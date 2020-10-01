日本防衛大臣岸信夫1日視察了海上自衛隊各司令部匯集的「海上作戰中心」（神奈川縣橫須賀市）。據共同社報導，他出席該中心的啟用儀式，致辭說：「我國所處的安全保障環境以極快速度變化，嚴峻程度增加了。希望大家擔負起把握最前線情況，促成部隊準確行動的重要職責。」

這是岸信夫就任防衛相之後首次視察部隊。海上作戰中心是伴隨海自的自衛艦隊司令部、護衛艦隊司令部、潛艇隊司令部等各辦公樓老化，把各司令部匯集到同一處辦公樓的統合司令部。它被認為將讓部隊之間更方便溝通意見，可以實現高效作戰指揮。

現年61歲的岸信夫是前首相安倍晉三的胞弟，有安倍「分身」之稱，曾經多次訪台，在台灣政界人脈極好。今年1月，蔡英文總統甫當選連任，他即率團到官邸向蔡總統表達祝賀。岸信夫也是跨黨派親台議員組織「日華議員懇談會」（日華懇）幹事長，前總統李登輝7月30日逝世，岸信夫曾前往駐日本代表處致哀；8月9日，日本前首相森喜朗率團來台弔唁李登輝時，岸信夫亦隨行。

日本防衛相岸信夫1日視察橫須賀市的「海上作戰中心」。（圖片／摘自日本防衛省官網）

10月1日也是日本防衛裝備廳作為防衛省外局成立5周年。該廳負責一元化管理防衛裝備品的研發和採購等，並推進出口。在擴大出口之外，研發航空自衛隊F-2戰機後續機型的下一代戰機等大型項目，也是今後的課題。

岸信夫在橫須賀市對媒體強調：「這5年裡，（該廳）一貫致力於推進採購的最優化和裝備轉移。將推進與經濟界交換意見，力爭加強防衛力。」

日本政府2014年新制定「防衛裝備轉移三原則」，改變了禁止武器出口政策。2015年設置的裝備廳被期待發揮引領出口的作用。但向海外出口裝備品僅有今年8月日本企業與菲律賓政府簽訂合同的4個自衛隊防空雷達。

共同社報導說，圍繞下一代戰鬥機，將從2024年度起著手製造試驗機，目標是在F-2迎來退役時期的2035年度進行部署。研發以日本主導為前提，但年底前必須決定是與美國還是與英國推進合作的基本框架。

放棄在秋田、山口兩縣部署陸上部署型飛彈攔截系統「陸基「神盾」系統」計劃後，替代方案的技術探討也是焦點。岸信夫24日出席執政自民黨國防小組等會議時表示，已在討論在海上運用雷達和發射裝置的替代方案。他指出：「將朝著搭載於移動式海上平台的方向，與美國及相關單位一起迅速推進具體討論。」

之後，防衛省出示了三種海上運用方案。防衛省介紹的海上運用方案分別是（1）包括彈道飛彈攔截專用艦在內的護衛艦型，（2）活用民間船舶型，（3）類似用於石油開採的海洋鑽井平台型。這些方案均為移動式，搭載陸基「神盾」的「SPY-7」雷達和發射裝置。

除海上運用方案外，防衛省還曾探討在陸上設置雷達，並在海上設發射裝置的「分離方案」，但已告知自民黨，由於存在成本增加和通信問題不打算採用。今後將圍繞三種海上運用方案，就技術可行性及成本推進討論，希望在年底前彙總出具體方案。

(中視)