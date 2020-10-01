歐陽娜娜登上大陸十一國慶晚會開唱「我的祖國」，引發爭議，陸委會也表達不滿，揚言開罰50萬元，卻在昨天(30日)新聞稿中大轉彎，表示「不會用公權力對待立場不同之人」，遭台北市長柯文哲酸「前後不一」，連網友都諷刺「會叫的狗不會咬人」。

歐陽娜娜上央視唱我的祖國，陸委會日前說出重話，表示不排除依兩岸人民關係條例開罰50萬元，行政院長蘇貞昌也酸度爆表，稱歐陽娜娜唱歌後的下場，可以參考爸爸在戲劇中「藍與黑」的結果。

陸委會聲明稿 (圖／陸委會官網)

但陸委會在昨天新聞稿中，僅表達對此事「高度遺憾」、「密切關注」，並表示台人珍視自由民主生活方式，因此不會任意使用公權力去對待少數持不同意見或立場的國人，呼籲不要任意參加大陸國慶活動，傷害國家利益與尊嚴。

對此台北市長柯文哲受訪時也指出，歐陽娜娜事件不過是冰山一角，代表的是兩岸關係越來越糟，接著話鋒一轉，開酸陸委會與蘇貞昌「前後言行要一致，自己轉來轉去大家都搞不清楚」。根據《TVBS》報導，民進黨立委許智傑則為此緩頰，表示開罰是最後手段，還是希望人民自制，不要成為統戰樣板。

網友也嘲諷：「會叫的狗不會咬人啊」、「事前最大聲，事後都沒聲」、「行政院長跟酸民一樣嘴砲幾句就沒了」、「之前不是很嗆，怎麼突然又不罰了」、「台派快出來抗議啊」、「是不是時空背景又不同了」、「只會嘴上說說而已，政府找台階下」、「又雙標了，不意外」。

(中時新聞網)