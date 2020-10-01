富邦悍將主場迎戰樂天桃猿，派出土投陳仕朋對上洋投卡本特，5局前樂天僅領先1分，不過陳世朋在6局遇上亂流，連被敲4支安打失3分，退場後富邦牛棚也沒能救火，此局樂天攻下5分，成為勝負分水嶺，最後悍將以7比2獲勝，卡本特拿下第8勝，樂天終止對戰富邦3連敗，戰績升到第3擺脫墊底。

富邦悍將首局有攻勢，李宗賢生涯第2度首局首打席開轟，陽春炮為富邦先馳得點，不過2局上半富邦發生野手失誤，樂天趁機靠安打將分數追平，3局上半林立回敬陽春炮，樂天取得2比1領先。

陳仕朋前5局僅失2分，不過6局上半遇上大亂流，楊瑞承、余德龍、林承飛、陳晨威連續安打攻下3分，陳仕朋退場由王尉永接手，不過樂天攻勢還沒停，補上2支安打再添2分，打了整整9人次，灌進5分大局。

富邦在6局下半靠保送、安打、觸身球攻佔滿壘，不過僅有陳凱倫高飛犧牲打追回1分，沒有再多得分數。

卡本特6.2局被敲7支安打、僅失2分，送出6次三振，優質先發表現收下本季第8勝，獲選為單場MVP。

樂天桃猿洋投曼恩由於投球局數撐不長，教練團決定讓他轉往中繼，今日他在第9局登板，為他牛棚初亮相，讓對手三上三下並送出2K，樂天最後以7比2贏球，終止對戰3連敗。賽後總教練曾豪駒表示，「曼恩如果能把完整實力發揮在一局之中，會有很不錯的壓制力，目前安排他都會在牛棚。」並透露下勾投手張喜凱將在周六對上統一獅之戰先發。

富邦悍將先發投手陳仕朋。（季志翔攝）

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