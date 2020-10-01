林采緹帶兒探監前夫胡睿兒。

以cosplay《海賊王》蛇姬一角爆紅的女星林采緹，情路坎坷，前夫胡睿兒今年7月21號才因夜店撿屍案被判2年入監。然而她今(1號)中秋節就突然在臉書PO出帶著2歲兒子探監前夫的影片，不過兒子一上車就大哭喊著：「我不要看爸爸！」令林采緹哭笑不得。

林采緹今日在臉書PO出帶著寶貝兒子探監前夫的影片，感觸良多地寫下：「即使我們不再相愛了，也不要否定過去，也不要把曾經的美好抹滅。即使你們大家只會永遠記得不好的部份，但我一直相信著痛苦會走，美好會留在心中，我們都要好好的愛自己。我們不是夫妻，但我們永遠是孩子的爸爸媽媽，這是不變的事實。」

影片中林采緹坦承今天是她第一次探監前夫，也透露與胡睿兒的見面情況，她笑說胡睿兒一出來，兒子完全不理他，在旁邊玩自己的，還說胡睿兒在獄中作息正常，氣色也比3個月前好太多，乖乖地自我反省中，還希望她能寄小孩照片給他。

林采緹說，原本以為與前夫見面會有很多情緒，但其實沒有，感嘆與胡睿兒一聊到小孩，讓她有種自己與前夫果然還是小孩父母的感覺，「小孩他是開心的，他看到爸爸。」而胡睿兒見到林采緹的第一句話，則是驚訝問：「妳怎麼會來！？」

(中時新聞網)