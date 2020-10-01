台東男子林姓男子吸食安非他命被警逮，冒用胞弟名字應訊，警方未察覺，檢方根據警移送文書即聲請勒戒，法官沒開庭即裁定林男勒戒。結果，林男未到案遭通緝被逮後，才揭開從警、檢、法官連串不查的烏龍事件。

該案起因是台東警方於2019年3月晚間盤查林男機車，並在機車坐墊下方查扣毒品吸食器、玻璃球、等物，經警帶返警所調查及採集尿液送驗，男子謊報又簽署胞弟姓名，警竟未察覺。

後因檢驗結果呈第二級毒品甲基安非他命陽性反應，台東分局報請台東地檢署檢察官偵辦，偵查中林男經合法傳喚、拘提未到，檢察官即逕按警方筆錄、檢驗報告、口卡等資料，聲請對「林男胞弟」裁定觀察勒戒，而台東地方法院也未經訊問被告，於去年底裁定林男應送勒戒處所觀察勒戒。

「林男胞弟」勒令處分經合法傳喚、拘提未到，地檢署發布通緝，並於4月5日緝獲到案，但「林男胞弟」於檢察官訊問時堅詞否認犯行，表示是被胞兄林男冒名才應訊。

經檢察官傳訊林母及證人即林男，證實當時被警查獲之犯罪嫌疑人應為林男，而非「林男胞弟」。

林男從2016年起即多次吸毒被逮入監及勒戒，但都戒不掉毒癮，在去年3月冒用胞弟名字應訊之後，同年9月間也曾吸安被逮，並且被簡易判決6月徒刑。

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(中時 )