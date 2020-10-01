今天是中秋節，但香港卻不平靜，港人下午2時在銅鑼灣發起「中秋節大型購物團」，港警不敢大意，在多個地區部署共6000警力、出動水炮車在維園及中聯辦戒備，港媒報導稱，截至晚間6點，警方表示有69人被捕，包括2名現任區議員。
據東網報導，今日再有香港網民於下午2時在銅鑼灣發起「中秋節大型購物導賞團」，聲稱要「刺激消費、促進經濟、 慶祝國慶」，港警不敢輕忽，下午約3時半，警方在銅鑼灣一帶數次舉起紫旗，警告在場人士可能違反《香港國安法》，其後多人被截查。
示威人士至下午5時許在旺角新世紀廣場集結，他們分散在中庭以及各層圍欄邊，有人領頭大喊「五大訴求、缺一不可」以及「光復香港、時代革命」等口號，並獲商場內部分人和應。
報導稱，今晚最新消息指出，表示多區有69人被捕，其中在銅鑼灣拘捕62人涉參與未經批准的集結，當中包含東區區議員李予信及中西區區議員梁晃維被捕。現正於北角警署扣留調查。其餘被捕人士分別涉嫌觸犯管有攻擊性武器、未能出示有效身份證明文件等。此外，有港民在崇光百貨外高舉美國國旗，警方兩度舉藍旗警告，引發注目。
而今天適逢大陸內地「十一國慶」，值此時機，香港《文匯報》1日報導，大陸駐港聯絡辦主任駱惠寧在一場慶祝大陸國慶活動稱，「面對日益嚴峻複雜的國際局勢，香港比任何時候都更加需要偉大祖國的肩膀，比任何時候都應該強調對國家的責任擔當」。
文章來源：東網
(中時新聞網)
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