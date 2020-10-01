台東成功在1日下午發生車禍，1輛計程車撞上騎腳踏車的男童，截至19時男童仍在台東馬偕醫院急救中。

台11線131公里南向車道，下午16時許1輛計程車北向南行駛，與自巷道西向東騎至路口男童發生碰撞事故；其中男童截至19時仍在馬偕醫院急救中。

台東縣成功分局已完成事故測繪並恢復省道通車，經施測計程車駕駛無酒精反應，警方正在調查事故原因。

(中時 )