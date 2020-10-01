男童騎腳踏車遭小黃撞上 台東馬偕急救中 21:102020/10/01 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 成功計程車撞上男童 男童急救中(成功分局提供／蔡旻妤台東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東成功在1日下午發生車禍，1輛計程車撞上騎腳踏車的男童，截至19時男童仍在台東馬偕醫院急救中。 台11線131公里南向車道，下午16時許1輛計程車北向南行駛，與自巷道西向東騎至路口男童發生碰撞事故；其中男童截至19時仍在馬偕醫院急救中。 台東縣成功分局已完成事故測繪並恢復省道通車，經施測計程車駕駛無酒精反應，警方正在調查事故原因。 (中時 ) #男童 #計程車 #事故 #急救 #成功 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 4度毒駕撞死4歲童未和解 二審加重判刑 18:432020/10/01 社會 建案交屋 上曜全年營運拚轉盈 04:102020/10/01 證券．權證 台灣黑熊受困徹夜哀嚎 即刻救援畫面曝光 15:582020/10/01 生活 殼牌重整事業 將砍9千名員工 04:102020/10/01 全球財經 即刻救援！台灣黑熊受困哀嚎 入果園誤中陷阱 11:252020/10/01 生活 普悠瑪事故 運安會指台鐵責任大 04:102020/10/01 生活新聞 沒事了！受困黑熊獲救 狀況良好擇日野放 14:162020/10/01 生活 修憲畫紅線 兩岸安全 04:102020/10/01 時論廣場 影》F-35B加州墜地爆炸瞬間 目擊者見火球驚呼 15:502020/10/01 軍事 中時專攔：丁學文》不可逆的電動車大趨勢 18:572020/10/01 名家 社會熱門新聞 熊熊不雅片外流禍首抓到了？知名論壇爆淪台版N號房 - 社會 獨唱KTV太寂寞叫傳播妹 「狂搖」1分鐘影片萬人朝聖 - 社會 遭控獵豔偷拍還傳性病 林東芳牛肉麵老闆出聲 - 社會 實名制擋不住「聯烤」人潮 中壢萬人封街烤肉場面壯觀 - 社會 驚悚畫面曝光 三峽黃牌重機騎士卡車底身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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