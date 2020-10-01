今天是中秋節首日，正所謂一家烤肉萬家香，民眾一出門就聞到濃濃烤肉味，但營養師提醒，食材真的要慎選，更公布烤肉熱量排行榜，其中第一名的百頁豆腐最可怕，一條有70%都是油脂。

營養師高敏敏在臉書貼出了中秋烤肉熱量排行榜，指出加工品熱量總是名列前茅，其中一條185公克的百頁豆腐就有361大卡，其次是豬血糕、甜不辣、小方形豆干、豬里肌、貢丸等常見食材。

高敏敏貼出烤肉熱量排行榜，可看到前幾名都是加工食品 (圖／高敏敏臉書)

高敏敏指出，百頁豆腐是用「大豆蛋白、澱粉、蛋白粉、大豆油、調味料、鹽、糖」製作而成，可怕之處在於為了要讓口感軟綿綿，因此油脂含量高，熱量也因此大增，光油脂就佔整條熱量70%。

除此之外，百頁豆腐由於剖面有很多的小孔洞，容易吸收湯汁、醬料，烤肉醬刷一次大約增加3-5大卡，刷一匙醬多了23大卡、鈉含量高達391mg。

不少網友紛紛留言：「沒想到百頁豆腐這麼可怕」、「可是我已經買整包了...」、「來不及了，整條都吞下肚了」、「這表格太實用了」、「感謝避雷」、「以後不敢買了」。

(中時新聞網)