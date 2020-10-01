1名網友在微博上分享自己大啖完龍蝦的正確使用方式。據了解，這名網友在吃完龍蝦後，認為龍蝦的殘殼仍是還有利用價值，因此他物盡其用將無法食用的部位和其他吃剩的外殼，運用巧手組裝成1尊鋼彈，隨後將成品照片分享平台，多數網友紛紛讚嘆：「最美的鋼彈女神」。

今天在微博上有1名網友分享吃剩龍蝦殼後的使用方式，讓多數網友驚訝不已。(微博新浪遊戲)

今日在微博網上，有網友分享吃完龍蝦後的使用方式。據了解，這名網友在嗑完龍蝦後，利用剩下龍蝦殼，經自己的巧手組裝後，立即製作出1尊霸氣十足的鋼彈模型，原PO似乎認為好東西要與大家分享的想法，立即拍照傳上微博平台，立即引起多數網友的熱烈討論。

從照片中可看出，這尊女鋼彈背後共有8支攻擊觸角外，其中2支靠近蜜臀處的觸角，顯得格外粗大，推測是可以直接使用來夾殺敵人，以及進行防禦攻略戰時的利器，同時雙手也是具備利爪，幾乎是一尊攻防為一體的鋼彈女神，有網友也表示，這真的是史上最天然的鋼彈女神，完全不是以任何的塑料製作而成的。

鋼彈源自於日本未來科技類的機器人動漫，主要是以經過改良的巨大人型機器，並且在其身上增加許多攻擊防禦裝備，也會針對不同地形屬性來設計的一種綜合機械體，通常會在人型的頭部位置，設置1個名為駕駛艙的空間，這空間基本上能夠讓1至2名(多半都是1名)的駕駛人進入操作，期間如同與正常人行走在街上的道理相似，但因屬於機械操作，駕駛人需經過長久練習才能夠操作的得心應手。

網友紛紛表示，「龍蝦螃蟹可能要因此漲價了」、「這是鋼彈大地之母嗎」、「這個人竟然裝了5個瀏覽器」、「吃螃蟹囉」。

(中時新聞網)