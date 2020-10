名字有龜的上龜山島,名字有嫦娥的飛上天!長榮航空今(1)日北、高同步飛航中秋賞月類出國專案航班,邀請姓名中有「嫦娥」的民眾與一名同行者免費搭乘中秋賞月類出國專案航班,共吸引了40位名為「嫦娥」的旅客在桃園及小港機場相見歡,其中有11位搭乘今日由桃園出發的航班,8位搭乘由高雄出發的航班,另外21名也將陸續搭乘2日或3日由桃園出發的航班。

今日從桃園機場出發之航班由波音787-10夢幻客機執飛,高雄出發之航班則由A330-300 Hello Kitty夢想機飛航,在璀璨的夜空中唯美相會,為了讓旅客感受中秋佳節的美好氛圍,分別在桃園機場、小港機場候機室舉辦聯歡活動。

長榮航空在桃園機場候機室布置與中秋節相關元素、擺設787機上服務用品等,讓旅客可以盡情地拍照,同時也特別邀請長榮交響樂團弦樂四重奏現場表演,在莫札特小夜曲開啟序幕後,分別演奏「月亮代表我的心」、「Fly me to the moon」等應景的經典名曲,旅客也大方的跟著哼唱,現場氣氛十分熱絡。

今日搭乘由桃園出發的嫦娥當中,有2位同名同姓的嫦娥表示:「平常幾乎很難遇到名字叫做嫦娥人的人,更沒有遇過同名同姓,這次長榮航空舉辦呼叫嫦娥的活動,讓我們同名同姓的嫦娥姊妹聚在一塊,一起搭機去賞月,像在開嫦娥同學會,是很難得的經驗,真的很開心。」

另一位嫦娥也表示:「聽說有呼叫嫦娥活動時,一開始以為是詐騙集團的騙術,後來向長榮航空查證後,剛好姓名有嫦娥就報名了,很開心到看這麼多位嫦娥,覺得中秋節有這個體驗很有趣。」

長榮航空由桃園出發的中秋賞月專機10月1日至3日每天晚上18:00起飛,以波音787-10飛航,飛行時間約3小時,該機型超大且可調整明亮度的舷窗,在機長適時調整機內照明下,更加便利旅客在空中拍攝月亮及夜景。

桃園出發的中秋賞月專機飛行高度約2萬英呎,若天氣狀況良好,起飛後將可先看到台北夜景,接著飛往日本國土最西端的與那國島欣賞島上的萬家燈火,飛機折返後沿途經過宜蘭及台北飛向澎湖群島,左轉往下飛至台灣最南端,沿途可欣賞到嘉義布袋港、高雄知名的85大樓。往北飛回經台中及埔里時,能清晰看見窗外皎潔的明月。

此次由桃園出發的BR5888中秋賞月專機,機上將提供米其林三星主廚中村元計的精緻料理,以及季節料理碧螺春蝦佐紅藜麥飯讓旅客選擇,並提供長榮空廚精心製作的蛋黃酥,商務艙旅客額外提供豆沙月餅。

