樂天桃猿洋投卡本特今日對上富邦悍將主投6.2局僅失2分，優質先發相隔近1個月再拿勝投，不過他7局上連被敲2安後被換下場，退場時與投手教練有言語交流，下丘時被攝影機拍到碎念，賽後卡本特表示當下覺得很可惜，想續投，總教練曾豪駒則肯定卡本特鬥志高昂。

卡本特前6局僅被敲5支安打、失2分，7局下半連被敲2安後，留下一、二壘有人殘局，因用球數破百教練團決定換投，不過退場時卡本特碎碎念，「其實當時情緒並非針對教練，只是想留在場上續投，以保持競爭性，只是覺得很可惜，對於先發投手就是要多吃局數讓球隊有更多機會贏球。」

卡本特強調只是當時情緒感受，事後總教練曾豪駒也有向他解釋換投意義，是參考對戰數據以及各項條件下的做法，「剛剛出來前還在裡面跟教練聊一下，總教練有權利如何調度，很高興後來有守住。」

而曾豪駒則肯定卡本特的表現，「他今天很想贏下這場，才會想續投，6局結束時他就有表達想續投，也盡量讓他把局數或是想解決的打者抓下，很有鬥志。」曾豪駒認為今日卡本特與捕手廖健富搭配有默契，兩人配球、溝通都很順暢。

(中時 )