美國白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）今天說，在美國的40萬名中國學生之中，僅鎖定其中1%，疑竊取情報，但仍歡迎其他人來美。

博明出席雷根總統基金會網上活動時，稱基於安全風險考慮，白宮當局目前鎖定一批與解放軍有關連的中國大陸學生與研究員。部分人假扮學生，甚至利用偽造身分赴美，企圖接觸一些可能對中國大陸軍方發展或對鎮壓人民有用的技術。

博明強調，美國政府鎖定身份的可疑人士，只占40萬赴美的大陸學生約1%，強調美國仍歡迎絕大多數中國留學生來美。北京早前批評美國，處心積慮將中國留學生污名化和妖魔化、破壞陸美的人文交流。

由民主黨掌控的眾議院情報委員會日前發表一份分析情報機關應對中國能力的研究報告，表示來自大陸的威脅有增無減，但美國情報單位未與時並進，近年越來越看重反恐，傳統的情報任務反而變得次要。

報告呼籲政府應進一步了解北京政府以至各省級政府的決策，若情報機關不大刀闊斧改革、全面檢討情報蒐集，未來或無法與北京抗衡。

(中時 )