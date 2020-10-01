繼承老媽公寓，打開上鎖房門，又發現千萬現金，這應該是彷彿財神爺眷顧般的幸運，卻讓一名法國女子苦惱不已！一名法國巴黎55歲女子的母親不幸離世，她繼承母親公寓，發現地下室有個神秘地窖上了鎖，請來鎖匠開鎖，發現裡面有個手提箱，裡面有超過50萬元歐元（約1700萬新台幣）！不過警察卻因展開調查，認為該筆鉅款恐怕涉及犯罪。

綜合外電報導，這名巴黎女繼承了母親位在戰神廣場（Champ-de-Mars）的公寓，她聯絡房仲準備賣房，卻發現公寓地下室有間上鎖的地窖，她留下字條下逐客令，要求對方在期限內搬離；期限過後，女子再度回到公寓查看，但地窖依舊上鎖，於是她請鎖匠前來開門。

不料門打開後發現一個手提箱，裡面竟裝著面額5歐元、10歐元、50歐元、100歐元與500歐元的現鈔，經過清點，估計金額高達50萬到60萬歐元（約2000萬元新台幣）。

然而這筆天外飛來的財富，卻引來警方調查。巴黎警方指出，這個手提箱不太可能屬於屋主，且似乎有犯罪嫌疑，目前檢察官已介入偵辦並移送金融調查組（BRIF），朝洗錢方向調查。

(中時新聞網)