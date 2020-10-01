美國總統大選首場電視辯論會落幕，川普與民主黨候選人拜登互相插話，被認為有史以來最混亂的總統辯論。台大政治系教授楊永明直指，這場辯論，有兩件事非常嚴重：第一川普拒絕譴責「白人至上」團體，還要這些支持者「準備著」；第二如果川普輸了，是不是會激起街頭的動亂。

楊永明在《觀點-唐湘龍時間》節目中表示，該場辯論，美國總統川普講的東西，其實10件事有8件是講錯的，或是完全是個謊言，要不然就是數字錯誤、不是事實。拜登也有講錯幾句話，談到美國疫情，上次把死亡20萬人，講成2億，這次就說很多人死亡。他知道如果講錯話，會被人用放大鏡檢視。川普在這次辯論中不斷的插話，可說是歷史上第一次混亂的總統辯論。

楊永明表示，從兩個層面來看，首先，川普個人所講的話，有兩件事情非常嚴重：川普除了拒絕譴責「白人至上」團體，還喊出「驕傲男孩」，這其實就是美國南方的極右翼，還要這些支持者「準備著」。另外，川普被問到選舉結束，願不願意接受選舉結果？川普從頭到尾都不願接受，未來如果川普輸了，是不是會激起街頭的動亂。

第二從國際的角度來看，美國跟台灣沒有差別，從天上掉到人間。過去我們看美國總統大選、美國選舉及政治制度運作，某種程度好像在看教科書、當作學習，學習怎樣成為一個比較好的民主政治國家。但是從川普當選總統後，尤其是這一年疫情發生到現在，川普不斷的插話、說謊，拜登也被激怒，開始罵川普。

楊永明認為，此次美國總統大選辯論，跟我們的立委在台上相互叫囂、打架，真的沒有太大差別。美國政治制度不再是我們仰慕或羨慕的對象，美國政治體制似乎繼續在墮落當中，「大哥不再是大哥」。

(中時新聞網)