2020高雄公開賽今天結束第二回合較量，首回合狂飆64桿的領先者林永龍，木桿與鐵桿繼續發威，揮出低於標準桿3桿的69桿，以兩回合總桿低於標準桿11桿的133桿，繼續保持單獨領先。
林永龍今天鐵桿極佳，開球也很精準，只有三個洞失手未成功打上球道，不過推桿尚須努力，今天18洞花了33推，比昨天的25推多了8次推桿，賽後表示很久沒有以領先者晉級後兩回合決賽，仍依照前兩回合的節奏與進攻策略、穩定擊球，盡量在果嶺上多創造些抓鳥機會，尤其是推桿判讀方面，要更仔細一點。
有排灣族血統的林永龍出生在台東，不過小時就搬到桃園念書，雖然從小父親教打高爾夫，但未認真練球，國、高中大多在打籃球，直到在桃園南崁高中念高三，才開始認真練高爾夫，算是起步較晚，大學時再到老淡水球場培訓。
另一位職業好手洪健堯連續兩天67桿，1桿之差的134桿緊追在後、暫獨居第二，他表示上一場台灣三商名人賽，自己表現不如預期，是因為給自己太大壓力，而高雄公開賽近年因為常與自己的國外巡迴賽行程撞期較少參加，因此在心態上特別調整為「不一定設定要奪冠，盡力就好！」，每一洞把握當下狀況穩紮穩打，果然效果不錯。
(中時 )
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