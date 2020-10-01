日本當紅女星石原聰美(石原里美)今(1號)拋震撼彈，宣布閃嫁交往1年的33歲圈外上班族男友，喜訊一出令粉絲又驚又喜，因為石原聰美今年1月才在節目上自稱單身，還笑說喜歡的類型是宅男。

石原聰美無預警被日媒披露與交往1年的圈外男友結婚，隨後她也透過親筆信證實升格人妻一事，「非常不好意思因為個人事務打擾到大家，我要和交往了很久的圈外男性結婚了。隨著日漸加深彼此的瞭解，我確定了他是那個可以相互分享相互克服所有困難的人。」

石原聰美外型亮眼，俏麗又可愛的小惡魔形象深植人心，追求者眾的她，曾與山下智久傳出緋聞，後來更被直擊與年輕有為的IT社長前田裕二牽手過夜情。未料她最終竟情歸上班族男友，也令人好奇這位擄獲女神芳心的幸運兒身分。

從石原聰美經紀公司對日本媒體透露的種種細節，也可一窺兩人交往內幕。原來石原聰美與老公是經由共同友人介紹相遇，兩人不僅對服裝的品味、生活價值觀都極為相似，連對孝順父母的想法也相當一致。而石原聰美第一次見男方父母，更是感到想讓人流淚的溫暖與安心感，產生了也想成為這家庭一份子的想法。

而石原聰美對老公初見面的印象，為是個表情豐富、很愛笑，聊起天來很開心的人。當她因為新冠肺炎疫情，周遭環境產生極大變化，而變得消極的時候，也是對方一直鼓勵著她，並且和她一起考慮未來，讓她有了積極前進的動力。另外，石原聰美除了否認懷孕，婚禮時間也尚未決定。

(中時新聞網)