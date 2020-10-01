吳男駕駛計程車，倒車時不慎誤踩油門，失控衝撞路邊烤肉民眾，造成3人擦挫傷。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

警消人員也在事故發生1小時後，將現場清理完畢。（羅亦晽攝）

今天是中秋節，不少民眾選擇邊賞月邊烤肉享受團圓時刻，花蓮市晚間竟發生烤肉意外！一名58歲吳姓男子駕駛計程車，倒車時不慎誤踩油門，失控衝撞路邊烤肉民眾，造成3人擦挫傷，經救護人員送往花蓮慈濟醫院急救，幸好生命跡象穩定。

花蓮縣消防局晚間8時12分接獲報案，指出一輛計程車於花蓮市進豐街113巷倒車迴轉時，誤踩油門失控，直接衝撞路邊烤肉的人群，造成多人受傷。

警方表示，吳男駕駛營業小客車，因倒車不慎，誤踩油門衝撞路邊烤肉的楊姓婦人等3人，經救護車送往慈濟醫院，目前3人初診均輕微擦傷，暫於醫院治療中；經測吳男無酒精反應。

監視器顯示，吳男倒車時不慎撞倒後方機車，欲下車幫忙扶起，疑似沒將車子熄火，下車後車輛竟往後退，吳趕緊上車想踩剎車，卻誤踩油門，於是暴衝撞上烤肉人群。

警消人員也在事故發生約1小時後，將現場清理完畢；警方呼籲，連續假期間，駕車必須注意安全，民眾應至安全場所烤肉。

(中時 )