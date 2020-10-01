今日是中秋連假首日，不少人已開始烤肉賞月。對此，中天氣象主播戴立綱指出，今晚天氣好，各地都可以看到一輪明月。明起開始的三天假期，天氣大致晴朗，但需注意日夜溫差大。戴立綱也提醒，下周一氣溫下降，東北季風再增強，北部溫度會掉到20度以下。
根據中央氣象局臉書「報天氣」指出，明(2)日各地天氣多雲至晴，由於東北風減弱，明氣溫會更加溫暖，北部及東半部高溫約30、31度，中南部高溫則在33度左右。但受到輻射冷卻影響，西半部地區日夜溫差大，各地早晚低溫約21至24度。氣象局也提醒東半部地區雲量偏多，有局部降雨的機率。而中部山區及南部地區則會有午後的局部雷陣雨。此外，高屏沿海早晚也可能有零星降雨機率。
另外，「天氣風險」臉書專頁指出，連假期間一天比一天回溫，由於東北風逐漸減弱，台灣附近的風向轉為東北東風，各地的雲量會比今日更少。在西半部的空曠地區跟山邊，溫差明顯。預計下波東北風在下周一南下，北部、東半部將轉為陰有陣雨的天氣，濕涼的天氣可持續到下周四。
而空氣品質方面，天氣風險指出，北部的空氣品質大致在普通到良好等級，中部、南部地區位於背風側，擴散條件較差，空氣品質普通，但經過白天光化作用臭氧濃度會升高，空氣品質有機會達到對敏感族群不健康等級，除了日夜溫差也要留意空氣品質以免呼吸道不適。
文章來源：報天氣 - 中央氣象局
文章來源：天氣風險 WeatherRisk
(中時新聞網)
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