氣象局貼出連假天氣提醒圖。(圖取自氣象局臉書專頁)

今日是中秋連假首日，不少人已開始烤肉賞月。對此，中天氣象主播戴立綱指出，今晚天氣好，各地都可以看到一輪明月。明起開始的三天假期，天氣大致晴朗，但需注意日夜溫差大。戴立綱也提醒，下周一氣溫下降，東北季風再增強，北部溫度會掉到20度以下。

根據中央氣象局臉書「報天氣」指出，明(2)日各地天氣多雲至晴，由於東北風減弱，明氣溫會更加溫暖，北部及東半部高溫約30、31度，中南部高溫則在33度左右。但受到輻射冷卻影響，西半部地區日夜溫差大，各地早晚低溫約21至24度。氣象局也提醒東半部地區雲量偏多，有局部降雨的機率。而中部山區及南部地區則會有午後的局部雷陣雨。此外，高屏沿海早晚也可能有零星降雨機率。

另外，「天氣風險」臉書專頁指出，連假期間一天比一天回溫，由於東北風逐漸減弱，台灣附近的風向轉為東北東風，各地的雲量會比今日更少。在西半部的空曠地區跟山邊，溫差明顯。預計下波東北風在下周一南下，北部、東半部將轉為陰有陣雨的天氣，濕涼的天氣可持續到下周四。

而空氣品質方面，天氣風險指出，北部的空氣品質大致在普通到良好等級，中部、南部地區位於背風側，擴散條件較差，空氣品質普通，但經過白天光化作用臭氧濃度會升高，空氣品質有機會達到對敏感族群不健康等級，除了日夜溫差也要留意空氣品質以免呼吸道不適。

戴老師 說天氣時間！ 中秋節愉快！ 晚上天氣好，各地都可以看到一輪明月， 記得騎車要加件薄外套。 明天起的三天假期， 天氣晴朗， 日夜溫差大，高山旅遊要保暖。 下週一上班上課，東北季風再增強， 到時候北部的溫度會掉到20度以下。 （ 相片是昨天晚上拍攝，給大家欣賞一下！） 由戴立綱發佈於 2020年10月1日 星期四

(中時新聞網)