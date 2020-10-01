罷免桃園市議員王浩宇第二階段60天連署，距截止日只剩最後不到2天時間，必須收集到3萬2千份連署書，總部近日憂心表示，還差2千多份才達標，為了衝連署，適逢今天中秋節「中壢萬人封街烤肉」，連署站也派出連署小隊趕赴現場做最後衝刺。

罷免王浩宇連署團隊。(圖/翻攝自 罷免王浩宇臉書)

「萬人封街烤肉」相傳已久，由於中壢市區多為社區大樓，鄰里間互動較少，地方便起心動念，發起「中秋節聯歡烤肉活動」，就此成為中秋盛事。今年邁入第19個年頭，仍由新都心生活文化協會結合中壢SOGO百貨商圈周邊的金華、新街、興南、水尾4里共18處社區，一同賞月「夯肉」。

「罷免王浩宇」臉書粉絲團今1日發文，先是應景PO出「中秋月餅」，內藏「八月十五罷免王浩宇」，寓意「各地起義罷王」，原來月餅由來其中之一的典故，與過去中國歷史明朝期間，開國皇帝朱元璋起兵反元時，軍師劉伯溫想出一策，令屬下將藏有「八月十五夜起義」的紙條藏入餅，到了起義當天，各路義軍齊聲響應。而同日晚間罷免團隊也趕赴中壢萬人烤肉現場，擺連署攤，呼籲「萬人烤肉萬人罷，倒宇天光、中壢發光」。

據《公職人員選罷法》規定，第一階段(提議案) 法定門檻1%，約為3152份，第二階段罷免門檻需達中壢區選舉人數的10％，估計約需3萬2000份，並且要在公告60天內完成。

(中時新聞網)