奉天宮董事長何達煌（右二）率眾團拜，書法大師陳岳山賢伉儷（左三、左二）及102歲的人瑞林福來（右三）都到場一同上香祈福。（張亦惠攝）

每年中秋節嘉縣新港奉天宮會邀請開台媽祖的契子女們回宮團拜，1日上午上百名媽祖的契子女齊聚一堂，其中高齡94歲的書法大師陳岳山賢伉儷及102歲的人瑞林福來都到場一同上香祈福，場面溫馨隆重。

奉天宮每年中秋節都會舉辦「開臺媽祖契子女中秋回宮大團圓」活動，邀契子女回宮團拜，今年因連假4天，回宮向媽祖請安的契子女較往年多，團拜時擠滿整個大殿，相當熱鬧，也有不少家長懷抱數月大嬰孩或帶著小朋友請求媽祖收孩子當契子女。

新港在地青年林奕宏也是媽祖的契子，因創作紙芝居音樂故事展演得獎，今天也特地到廟中講故事，答謝媽祖的庇佑；廟方更準備了平安圓、長壽米粉、元寶水餃與各式點心，與來自全國各地的契子女分享。

奉天宮董事長何達煌表示，為人父母者，為求育兒的順利與心靈的安心，大都會求助於所信仰的神明，讓孩子當神明的契子，目前廟方登記有案的就超過千人，尤其在新港鄉更是常見的傳統禮俗之一。

廟方表示，「拜契」儀式是由父母帶孩子到奉天宮，填寫「契字」文後向媽祖祈願孩子能夠成為媽祖的契子女，並將香火袋在香爐前旋繞沾取爐煙，最後，再把香火袋遂掛於孩童頸項，稱為「縣貫」，日後每年再回到奉天宮「換貫」，更換香火袋內的紅絲線，並且香火袋再過爐一次，直到滿十六歲向媽祖謝恩後，才把香火袋歸還媽祖婆「褪貫」。

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