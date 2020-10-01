中秋節月圓人團圓，吃烤肉早已成為國人中秋節例行的活動，親人和朋友總會相約烤肉，不管是在家烤，還是去燒烤店。然而，前高雄市新聞局長王淺秋邀請前高雄市海洋局長趙紹廉上廣播節目時，兩人聊到過去在高雄的時光，她也透露，這幾天一直有高雄朋友打電話要她回去高雄烤肉，「可是我不知道為什麼心裡就覺得酸酸的...」。

王淺秋在廣播節目「8點千秋萬事」中指出，雖然團隊都離開高雄，但都希望它好，尤其她跟趙紹廉都非高雄人，分別從桃園、台北到高雄，更自稱兩人是汐止王小姐、桃園趙先生，而現在趙偶爾都會往高雄參加聚會之類等活動；話說到此，王淺秋突然語重心長地說，「可是說實話，這幾天一直有高雄朋友打電話要我回去高雄烤肉，可是我不知道為什麼心裡就覺得酸酸的，當然我女兒也不肯，但就會覺得說好可惜，這也是我待過第二長時間的地方，高雄這段期間大家很努力...。」

王淺秋說，最近有媒體報導高雄「變安靜了」，並問趙紹廉「那你回去感覺氛圍怎麼樣？」趙則說，就媒體報導來講，比以前安靜多了，當然可能有部分因為新冠疫情，可是的確高雄餐飲、住宿 、百貨似乎沒有那麼熱鬧，希望能盡快恢復。

趙紹廉提到，「希望透過公私部門努力，讓高雄再次熱起來，不管我們在不在，都還是希望高雄是個好地方、條件好的地方，希望能有好好發展機會。」

(中時新聞網)