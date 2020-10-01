美國聯準會(Fed)與美國財政部積極救市下，美股從今年3月低點強彈，不僅陸續收復今年跌勢，更在近月再創歷史新高紀錄，但時序步入9月，隨著引領美股漲勢的科技股高檔震盪，新一輪經濟刺激法案尚未出爐，加上疫情復燃、美大選逼近等風險增加，美股面臨大幅修正，甚至寫下10年來最慘9月走勢。不過，對於投資人來說，逐步把手上的科技股拋售換成價值股，可能是不錯的選擇。

道瓊工業指數9月跌幅達2.3%，標普500指數月線收跌3.9%，代表科技股的那斯達克指數則是下挫5.2%。上次3大指數表現如此悽慘，是在2011年9月歐債危機之際，以及標普公司首次摘掉美國3A債信評等。

一些分析師認為，9月的跌勢主要是一些投資人獲利了結，並從成長股抽出資金，轉入股價仍偏低的股票。甚至有人認為，這是價值投資法再起的跡象。

隨著經濟復甦以及新冠疫苗終究會到來，美國消費者將恢復行動，並推動這些價值股漲勢。隨著Fed主席鮑爾宣告至少在2023年都不會升息，投資人將把目光擺在價值股的配息收益上。

5月底包括銀行股、大型製造商以及能源股都漲勢一度強勁，但隨後就被科技股等成長股的漲勢大幅逆轉。不過，最近的數據顯示，投資人已經把具有成長股權重的共同基金撤出。截至9月23日，投資人從科技股撤出10億美元，這是自2019年6月以來的最大資金淨流出。

Independent Advisor Alliance首席投資長Chris Zaccarelli指出，他的資產管理公司在9月將部分成長股轉成價值股，這次多年來首次行動，並提到他將投入更多時間研究工業股和金融領域。

不過，還是有一些專家認為，儘管他們已經將部分成長股換成價值股，但仍對景氣循環股保持謹慎態度。

(中時新聞網)