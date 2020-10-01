2017年法國網球公開賽女單冠軍奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko），今天在本屆法網女單第二輪強碰大會第2種子普利絲可娃Karolina Pliskova），奧斯塔彭科發揮比較出色，最終6比4、6比2晉級第三輪。

2017法網女單冠軍是奧斯塔彭科生涯至今唯一的四大滿貫賽冠軍，目前世界排名43的她並未排進種子，不過第一輪取得個人在羅蘭蓋洛斯睽違兩年的勝利後，她自信表示：「像擊敗我沒那麼容易！」今天奧斯塔彭科說到做到，讓去年法網4強普莉絲可娃狼狽出局。

賽後奧斯塔彭科說：「我覺得今天發揮得蠻好的，也明白這會是很艱辛的一戰，所以整場比賽我保持專注、打好自己的比賽，盡量不要發生太多非受迫性失誤，機會來臨時也不會錯過攻擊。」

今年澳網球后柯寧（Sofia Kenin）則是經歷一場三盤大戰，才以3比6、6比3、6比2解決羅馬尼亞選手柏格丹（Ana Bogdan），第三盤局數5比1大幅領先的柯寧，第7局在自己的發球局於40比0擁有三個賽末點優勢時被對手破發，第8局趕緊振作，才又回破對手並結束比賽。

柯寧經過一番苦戰才收下晉級法網女單32強門票。（美聯社）

(中時 )