台北市考試院附近驚見猴子出沒，在電線、雨遮遊走。（照片來源：臉書《木柵社團》）

台北市竟然也有猴子在社區出沒！住在台北市文木柵考試院附近的民眾，竟然在社區發現一隻相當健壯的猴子，高空爬電線、坐在雨遮上，他拍下照片、影片分享到臉書社團，其他民眾看到驚呼：「整個木柵就是動物園的概念」！

有網友在臉書《木柵社團》分享一隻健壯猴子的照片與影片，只是這隻猴子不是出現在山區，而是在社區！只見這隻猴子在高空電線上悠哉「走鋼索」，還在冷氣室外機、雨遮之間穿梭，這名網友寫下註解「木柵果然是動物園」，還幽默將猴子照片P圖寫上「中秋節快樂」。

台北市竟有猴子出沒，驚呆眾多網友，紛紛留言回應：「天哪！打開窗戶看到一隻猴子看著你，超驚嚇吧」、「連20元的門票都免了呢！」、「貓空有猴群啊哈哈哈哈哈木柵算是里山地區吧」、「大概是從仙跡岩下來的」、「」「試院路....我家附近....旁邊就是仙跡岩保護區，常看到松鼠下山找東西吃，第一次知道還有猴子！」

另有一名網友幽默表示，「千萬不要大喊抓猴（台語），會突然很多拿著褲子，穿著內褲的男生，慌張的從窗戶爬出來，不要以為他想自殺，是你喊完，他不想被追殺……」。

(中時新聞網)