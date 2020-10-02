山西太原台駘山景區發生致13人死15傷火警。（央視）

山西太原台駘山景區發生致13人死15傷火警。（新京報）

山西省太原市迎澤區小山岩村台駘山景區冰燈雪雕館1日下午13時4分發生火警。大陸央視報導，截至晚間10點左右，搜救工作已結束。現場共搜救出28人，其中13人遇難，其餘15人送醫救治，生命體徵平穩，暫無生命危險。事故原因正在調查中。

綜合陸媒報導，接報火警後，山西省委書記樓陽生立即批示全力搜救被困人員，全力救治受傷人員，全力做好善後工作。省長林武帶領山西省委、省政府分管負責人員趕赴現場指揮救援。太原市委、市政府主要負責人第一時間趕赴現場，成立了以太原市委書記、市長為總指揮的現場救援部，立即組織力量展開救援。善後工作已經同步展開。

據報導，為期8天的大陸國慶及中秋「雙節」長假， 1日才剛正式開啟假期，不少民眾紛紛走出家門，飽覽大好河山之際，山西太原台駘山景區傳來不幸消息。

綜合陸媒報導，1日下午，來自山西太原的不少網友，便藉由社交媒體披露，台駘山景區發生火災，現場有大量黑煙冒出。

大陸央視報導，1日下午從山西省太原市相關部門獲悉，10月1日下午1時左右，位於太原市迎澤區的台駘山景區內冰燈雪雕館，發生火警，有人員傷亡。事故發生後，當地立即展開救援。

北京《新京報》報導，10月1日，山西太原網友稱台駘山景區發生火災，現場有大量黑煙冒出。事發後，當地政府、應急及消防部門到場處置。從太原市委辦和市應急管理局獲悉，截至1日近22時，已搜救出28人送醫。經全力救治，事故已致13人死亡，15人輕重傷。

據了解，太原台駘山在10月1日至10月8日大陸國慶期間，推出第三屆「國慶民俗大廟會」，甫於5天前的9月26日舉辦國慶民俗大廟會預演。本屆太原台駘山國慶大廟會還有《夢回太原》大型室外實景劇演出。主辦單位強調有室外大型實景表演呈現，千人的表演團隊，頂尖的聲光電設備，場面壯闊。

(中時 )