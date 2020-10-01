曾入選2018年《米其林必比登推介》的「林東芳牛肉麵」在台北頗負盛名，《CTWANT》卻接獲爆料指出，林東芳本人長期到處獵豔把妹，有將女性灌醉約會強暴的紀錄，也曾將女友「打到骨折」，臉書上甚至出現「林東芳受害者聯盟」的私密群組，並透露已有多名女性遭林傳染性病。對此，林東芳受訪表示，爆料不實將「報警提告」。

《CTWANT》接獲爆料，指臉書月前出現一個私密群組，且裡面的成員竟然全部都是「林東芳前女友」！創立群組的女網友PO文表示，她會成立這個群組、將所有據她所知道與林東芳「已經發生關係的女朋友」都拉進來，是為了要提醒大家「務必要小心」，因為「即使沒有自願拍照的，林東芳也或許設了鏡頭把嘿咻短片錄起來了！」。

該位女網友也直言，林東芳善於用金錢攻勢追求女生，擅用的招式就是先把人約出來吃飯，接著就大方送禮、給生活費，甚至幫忙付房租，再加上不時的噓寒問暖，不過「他同時跟很多女生發生性關係」，「奉勸你們別因為一時貪心要錢連自己怎麼得性病都不知道，因為有女生已經中招了，也提醒你們都去做做檢查」。

知情人士向《CTWANT》透露，林東芳之前有租兩個場地來安置名下車輛，一個場地專放重機，另一個場地則放超跑與其他豪車，而放超跑的地方兼做招待所，他會約他追求中的女性到招待所喝酒，將女方灌醉後帶到招待所旁的小房間性侵。不少女性酒醒發現失身，基於已經被林東芳追求過一段時間，或是已經收下一些禮物、金錢，再被林東芳說服其實兩人之前的相處已經跟情侶沒兩樣、發生關係也是很正常的，遂與林「繼續交往下去」。

知情人士與《CTWANT》爆料，林東芳偷吃從來都不遮掩，家裡不只出現女性毛髮，甚至連潤滑液、跳蛋等情趣用品也隨處擺放，但遭女方詢問時林就會老羞成怒動手打人，甚至將對方揍到肋骨骨折、脊椎骨折等，並威脅女方絕對不能透露出去影響到他的生意或形象，不然就要「同歸於盡」。

不過，對於一切指控，據自由時報報導，林東芳受訪表示，內容根本不是事實，若干情節都是憑空捏造，將報警提告。

(中時新聞網)