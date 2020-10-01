大陸進行05式兩棲突擊登陸車升級，加裝砲射反戰車飛彈及北斗衛星系統，被外界認為是解放軍登陸台灣的「王牌武器」。軍事專家施孝瑋指出，兩棲突擊登陸車「一炮兩用」，是用雷射導引的，所以非常準，主要是用來打更遠的目標。

施孝瑋在《這！不是新聞》節目中表示，共軍05式兩棲突擊登陸車，比我們現有的AAV-7兩棲突擊車要先進。

施孝瑋分析說，AAV-7兩棲突擊車，是1960年代整合的車；而共軍ZBD-05登陸車本身是1980年代。第一輛原型試驗車開出來時，還沉到水裡去了，但是因為它的推進方式，跟AAV-7完全不一樣，它在海上跑的速度很快，這樣一來，從登陸艦下來，到登陸成功的這段時間，被防守軍擊毀的機率就愈低。所以不管是奪小島或是大型的登陸戰，都需要用到兩棲突擊登陸車。

施孝瑋指出，兩棲突擊車，原始型可能有裝30公釐的機砲，現在新型的上面則裝了一門105公釐的低膛壓線膛炮，這個可打兩種彈。他們這種火砲通常可以是砲彈、或者彈砲合一，也就是既能夠發射一般的砲彈，也能夠發射砲射反戰車飛彈。砲射反戰車飛彈是用雷射導引的，所以非常準。最主要就是打更遠的目標。

(中時新聞網)