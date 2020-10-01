位於台北地區的「林東芳牛肉麵」，曾入選2018年《米其林必比登推介》。被多數民眾認為是台北老饕的必吃消夜。然而林東芳卻被私下爆料，自己曾多次對女友施暴，還將人揍到至骨折，甚至喜愛要求與自己嘿咻的女生，接受他無套進入，多名受害女性表示皆已被林東芳傳染上性病。然而林東芳爸爸則反駁，對於汙衊自己兒子言詞，不排除將會提出告訴，對此今天下午網紅廣告小妹在臉書爆料知名「林東芳牛肉麵」老闆噁爛淫魔史底細，呼籲所有年輕女孩們千萬不要再上當受騙。

今天下午網紅廣告小妹在臉書爆料知名「林東芳牛肉麵」老闆噁爛淫魔史底細，呼籲所有年輕女孩們千萬不要再上當受騙。(臉書廣告小妹)

知名台北「林東芳牛肉麵」曾是重多老饕必吃的深夜美食，近來林東芳本人則被暴料，他私底下其實是個渣男，除了會暴打女人，性生活還相當不檢點，甚至不愛戴套，導至自己本人有得了性病，還自處約女人開房間打砲。對此，知名網紅「廣告小妹」，今天下午在自己的臉書部落格，則大力聲援並逐一揭露林東芳的惡行。

廣告小妹表示，這位淫摩老闆曾作出以下噁心事蹟。林東芳會隱藏自己的偷拍行徑，但有次被某任前女友發現，動手打了她。威脅她如果要計較，難堪的是她。據傳，林東芳也有自己的私密群組，這部分我目前尚未得到證實，還請知情的線民們提供線報。

林東芳唯一優點是出手闊綽，送女孩禮物請女孩吃飯。送了幾次後，開始話語間喜歡強調他付了多少錢，但不明講他想要什麼回報。廣告小妹還說，明眼人都看得出來他打著什麼算盤，但是下藥、強暴等行為，就是下流且違法。廣告小妹也呼籲各位不要檢討受害人，就算是做買賣也需雙方達成交易共識。送禮物時表達是自願，事後翻臉強迫性交。

廣告小名說明，林東芳明知自己患有性病，發生關係時卻不戴套。女方如果不合作，他會森氣氣加上半強迫，言語間帶著性羞辱。廣告小妹也不斷勸導女性朋友，和任何對像嘿咻務必要戴套，廣告小妹也說不願為了女人戴套的男人要遠離。

廣告小妹還透露，林東芳經常會對女孩說，自己認識哪家老闆、哪個媒體人，甚至還自誇某位政客幫他喬過事。廣告小妹苦勸年輕女孩們，愛炫耀的男人多半是騙子，因為他等不及要女還慢慢挖掘他的能耐，還有也是那話兒非常急。

廣告小妹表示，之前有粉絲留言給她詢問，是否為老闆(林東芳)本人嗎？因為林東芳年紀蠻大了。廣告小妹還說，林東芳已過知命之年無奈老二癢，廣告小妹也反問女孩們，雖然熟男無法有豐富的性生活，但無論是幾歲的人，她自己本人都支持有性行為，但廣告小妹認為男人也不應該那麼的噁心。

(中時新聞網)