研調機構Dealogic數據顯示，今年前九個月，全球大型投資銀行共賺得640億美元交易手續費收入，此金額改寫2007年以來同期新高，原因在於不少企業緊急發債募資以度過疫情難關，以及IPO（首度公開上市）與併購活動熱絡所致。

數據顯示，今年前三季，摩根大通、高盛、美國銀行、摩根士丹利與花旗集團這五家銀行合計賺得198億美元手續費收入，約佔整體手續費收益的三分之一。

分析師預估，在併購交易熱潮帶動下，銀行今年全年手續費收入可望創下10多年來最佳成績。數據供應商路孚特（Refinitiv）資料顯示，第三季全球併購額超過1兆美元，改寫1998年追蹤此數據以來的同期紀錄。

但部分銀行家警告，若新冠肺炎疫情惡化、確診人數攀升，可能澆熄部分企業併購意願。國際法律事務所Sullivan ＆ Cromwell全球合併與併購部門主管阿奎拉（Frank Aquila） 表示：「若冬季爆發第二波疫情，政府將防疫隔離措施升級，那許多企業可能放慢併購腳步，甚至將交易延後至2021年。」

(工商 )