蘋果在上月底推出iOS14與watchOS 7更新包，卻有不少用戶更新後發生災情，包括iPhone、Apple Watch異常耗電與GPS數據消失，讓果粉叫苦連天，官方隨即更新支援文件，並釋出2個步驟可解決問題。

不少用戶更新iOS14與watchOS 7後，除了耗電量與GPS數據消失等問題，還發現Fitness、健康資料等皆出現異常情形。對此官方表示，建議用戶們取消iPhone與Apple Watch的配對，接著使用iCloud備份資料，並還原至原廠設定，方可解決問題。

官方指出，用戶可先確認iCloud有足夠空間，接著選擇iPhone內的Apple Watch APP，進入後點擊配對手錶一旁「i」的按鈕，取消Apple Watch配對，這時再點選設定內的iCloud，將手機自動創立的備份檔案全部上傳，最後雙雙復原iPhone、Apple Watch設定，最後從iCloud還原檔案。

(中時新聞網)