林志玲捲入歐陽娜娜獻唱愛國歌曲風波後。於微博首度發文。(取自林志玲微博)

歐陽娜娜昨晚登上央視十一國慶晚會獻唱《我的祖國》惹爭議，讓「台灣第一名模」林志玲也捲入風波，被網友挖出去年赴大陸內蒙古做公益，與當地小朋友合唱《我和我的祖國》畫面。對此，人美心善的志玲姐姐，今(1日)也在事件後首度打破沉默，悄悄在社群網站發文了。

一向熱心公益的志玲姐姐，此次捲入歐陽娜娜獻唱風波，趁著中秋佳節，她轉發央視新聞PO文，在微博寫下祝福，「雙節合一慶團圓，2020特別不容易，需要多一點體貼和善意，找回社會珍貴的溫暖，發現更多世界不一樣的美～節日快樂」。

林志玲一席話也感動不少大陸網友，紛紛留言大讚「為數不多的國慶會發祝福文的臺灣藝人」、「第一美女真是用心良苦呀，但這是最恰當的方式了」、「希望志玲姐姐好好的」。

其實早前資深媒體人鍾年晃，就曾在節目上親解歐陽娜娜與林志玲不同之處，他說關鍵不在於你唱什麼歌，關鍵在你在什麼場合唱歌，「林志玲在內蒙古那個也不叫政治活動，可是歐陽娜娜這個國慶晚會不折不扣就是政治活動。」

(中時新聞網)