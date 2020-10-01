野柳地質公園推出「野柳石光–夜訪女王」活動，適逢中秋連假第1天，晚間湧入逾3600名遊客。(翻攝照片)

野柳地質公園推出「野柳石光–夜訪女王」活動，適逢中秋連假第1天，晚間湧入逾3600名遊客，由於園方採總量管制、限額500人，園外出現大批排隊人龍，有遊客久耐怒打110報案「園方不給進」，警方到場也僅能搖頭苦嘆。園方呼籲，若要入園仍須依規定排隊，盼遊客可以體諒。

「野柳石光–夜訪女王」以往都是每年4月舉辦，今年受到新冠肺炎疫情影響，延至下半年辦理，今年於9月27日至10月4日華麗登場，晚間以光影特效展現野柳蕈石群及女王頭的奇幻美景，相當吸引人。

新空間公司總經理楊景謙表示，活動期間，園區採總量管制，入園人數限量500人、採一進一出，今年只要憑2020年9至10月統一發票2張即可免費兌換入場，晚間湧入逾3600名遊客，園方也加強派員疏導排隊秩序。

楊景謙表示，10月3日音樂會活動已全數額滿，現場無開放購票，未購得門票的民眾勿前往野柳。

今年岩石光影區域規畫「俏皮公主」、「女王頭」燈區，活動時間從晚間6時30分至9時，每30分鐘呈現光影燈光秀，讓參觀民眾能在海浪、奇岩、燈光及音樂中感受「石光交響曲」的魅力，未來3天都會延長開放時間至晚間9時30分。

(中時 )