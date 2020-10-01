被市場譽為台灣DRAM教父的紫光集團全球執行副總裁高啟全，在五年合約期滿後，於10月1日正式離開紫光集團。高啟全對外表示階段性任務完成且要做自己的事。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，今天所有媒體都以顯著版面報導，台灣DRAM敎父離開中國紫光，其實高啟全離開紫光的劇本早已寫好了，並透露大陸半導體大鱷趙偉國、現在紫光集團董事長當年來台收購投資半導體內幕。

謝金河今(1)日在臉書發文表示，大約在一個多月前，好朋友林萬益兄說，銀座日本料理的老闆兼主廚余金惠先生邀請我去他的店裡吃飯，萬益兄邀請一群電子業界的老朋友，包括王百祿兄和SEMI執行長曹世綸，而高啟全也來了，我們的話題也從半導體產業開始，尤其是關於對岸半導體產業的實況。

一開始，謝金河問高啟全，紫光股價為什麼跌那麼多？高啟全說沒有啊！現在還有5、60元人民幣，他便回答高啟全已經跌到27.5了！結果是他的數字對，他對高啟全開玩笑說，數字要聽他的，半導體專業才要聽高啟全的。

謝金河透露，2015年半導體產業最受矚目的焦點是大陸半導體大鱷趙偉國來台，當年紫光的股價漲到139.5元，趙偉國來台展現財大氣粗的霸氣。他說，台灣不開放半導體產業，他就來台灣挖人才，如果台灣禁止大陸投資半導體，大陸也要禁止台灣的半導體賣到大陸，他也放話要把台灣的半導體廠全部買下，那時紫光開價要用230億美元買下美光，要用37.7億美元買下威騰。

他分析，趙偉國在台灣有三張拼圖想完成，一是用568億買下矽品25%股權;二是以195億拿下力成25%;三是以119億買下南茂，也是25%股份。後來這三筆交易都被擋下，現在經過五年，如果矽品25%值568億元，還原市值約2272億，那時日月光接近4000億，現在日月光併入矽品，市值加起來只有2568億，顯然這個合併案是失敗的。

他強調，紫光在2015年刮起強風，高啟全也在那一年離開華亞科及南亞科到紫光集團報到，最後的職位是紫光的執行長，高啟全最得意的是他為紫光研發出3D Nand的記憶體。今年受到疫情衝擊，高啟全都在台灣居多，這次離職也是透過視訊。

謝金河認為，在台灣半導體業界，1953年生的高啟全輩分很高。他在1977年進入Fairchild，1981到1987在Intel，1987進入TSMC當一廠廠長，到今天張忠謀先生也很重視他的看法。1995年，高啟全和吳敏求一起創旺宏，從1996到2015貢獻給南科及華亞科，2015年決定効力紫光，曾引發很大的爭議。而高啟全年近七旬，身體保養非常好，談吐幽默風趣，台灣縱橫兩岸半導體產業，他是第一人，現在即便從紫光卸下，他也不會寂寞的，據悉已有兩家國際級半導體廠邀他擔任獨董職務。

(中時新聞網)