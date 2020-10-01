印尼有1位43歲的爸爸，竟然大頭管不住小頭硬上自己的14歲親生女兒，還將她肚子搞大，所幸上天有眼，讓這位禽獸父的變態惡行曝光，後續立即被警方逮捕後入獄，牢中的現行犯耳聞禽獸父的噁爛行為，選定日期後17名犯罪人趁獄警沒注意時，合力將禽獸父暴打凌虐致死，雖監獄有將奄奄一息的禽獸父，緊急送醫搶救仍是回天乏術。

這名43歲禽獸父肌不擇食，因多天沒有和任何女人進行性關係，竟將自己的色慾之心目標，直接轉移到自己家中年僅14歲的親生女兒，趁著家中沒有任何人時，將女兒直接強行拖到床上硬上多次，導致年紀輕輕就當上媽媽。

所幸上天有眼，讓這位禽獸父的變態惡行曝光，禽獸父不只遭到全村民的唾棄以及圍剿，然卻被村長制止。警方後續立即逮捕歸案後直接入獄，牢中的17名現行犯聽聞，禽獸父強暴自己未成年的親生女兒，還將她的肚子搞大，立即策劃籌謀將其教訓。

在禽獸父入獄的第一天後，獄犯們將其策劃已久的變態教訓立即執行，禽獸父在第1天入獄後，立即被17名獄友聯合暴打凌虐，當場頭破血流奄奄一息的倒在地上，雖然監獄方面有即時發現，將禽獸父送往醫院搶救醫治，最後仍是宣告不治，

(中時新聞網)