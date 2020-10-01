中共解放軍踰越海峽中線及進入我西南空域活動情況。(取自國防部)

共機從9月16日至30日連續14天出動48架次在台海繞行，引起台灣社會緊張，而國防部也首度公開軍機軌跡圖，更引起討論。立法院外交國防委員會委員、國民黨立委馬文君表示，軍方希望藉此加強信心喊話，安撫內部壓力。

馬文君接受香港媒體《中評社》專訪時表示，過去台灣發布大陸軍機繞台相關消息，通常模糊籠統。現在公開軍機軌跡圖作法，相當罕見。研判是大陸軍事強度拉高，引起台灣社會緊張。台灣軍方藉此加強信心喊話，安撫內部壓力。

馬文君分析說，過去在兩岸關係未如此對立前，大陸軍機在台海繞行次數非常少見。可是一旦大陸在台海的軍事行動頻繁，台灣民眾的不安全感增加，對台灣軍方易有不信任感出現。

馬文君接著表示，這次軍方首度公布大陸軍機軌跡圖，最主要的原因是，大陸軍機在台海行動的頻率攀升，且數度越過「海峽中線」，對台針對性舉動強度提高，所以台灣才透過公布軌跡圖。一方面向對岸展現情蒐與掌握軍事動態的能力；另一方面則是安撫台灣內部的緊張情緒。

(中時新聞網)