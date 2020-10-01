外交部長吳釗燮日前日前接受美國電台（NPR）專訪，提到「不尋求建立全面外交關係、兩岸開戰台灣不會依靠美國干預」，為「台美關係」降溫。對於「台美建交」議題，政治大學國際事務學院外交所博士譚偉恩受訪表示，不可能建交原因，與美國總統川普盤算有關。

「川普可能加大反中力度」，譚偉恩近日接受《中評社》專訪表示，除了台灣牌之外，川普也可能選擇在中國大陸重視的朝鮮半島問題下工夫，「最大驚奇」或許有可能直接宣布與「北韓和解」，直接踩北京的後門，藉此跨出比中國大陸更大膽的一步，他強調，這不無可能。

原因是因為，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日表態，有意與北韓再度啟動無核化談判，並傳出朝鮮最高領導人金正恩的胞妹金與正，有可能在今年10月訪問美國。而川普政府可能藉由穩定朝鮮半島問題，來獲取聲望。

譚偉恩強調，川普大打「反中牌」來營造「反中對美國有利的形象」，但其團隊了解，挑起熱戰衝突，「踩紅線」只會造成反效果，因此，他認為，外界討論的「台美建交」、「南海熱戰」等情境，均不可能發生。

最後，他也預測，川普打台灣牌，其「最大利益化」，可能是宣布「台美達成框架性質的雙邊貿易協定」，對內給選民交代。但他補充，這絕對是一個高度模糊的架構，因為美方評估，相關細節是要花非常多時間詳談的。

(中時新聞網)