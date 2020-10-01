共機頻頻侵入我國防空識別區，引發國內民眾關切兩岸可能爆發戰爭。資深媒體人陳敏鳳爆料表示，有人在半夜聽到日本廣播電台喊話，要日本僑民隨時聽廣播，若台灣發生什麼事，會指示他們怎麼做。

陳敏鳳在政論節目《新聞面對面》中表示，現在的氛圍，從美國國務次卿走了之後，的確有和緩。因為在次卿來台的那一陣子，很多人都怕發生戰爭。次卿來的那段時間，很多人都在問會不會打仗，也有很多人提醒她說，趕快去換現，多留一點現金在身邊。

陳敏鳳透露，當時就有一個出版社的人說，半夜搭計程車下班時，剛好聽到日本的廣播電台，用中日語交雜，向日本的僑民喊話，要他們隨時聽廣播，台灣如果有什麼事的話，會指示日本的僑民應該要怎麼做。

陳敏鳳指出，那一陣子傳言真的很多，可是像我們真的也沒什麼感覺。除了馬前總統和國民黨一些人，一直在提醒我們。不過，教召的確是有一些調整，因為今年就有一些朋友，比如他是當砲兵的，已經退役10年了，過去教召都是聽聽演講或幹嘛，可是今年叫他回去後，要穿軍服 住軍營7天，練習砲擊。

陳敏鳳接著表示，因為美方對我們募兵制實施之後的戰力，有一些疑慮，現在戰備就有一些調整，現在每個人聽到每一年都要回去教召一次，要14天，大家一定煩死了，又要回到過去當兵的日子。

(中時新聞網)